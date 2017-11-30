Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobil Kahta-Diyarbakır karayolu Karakuş Tümülüsü civarında çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Ülfet Bozan (27), Yusuf Bozan (27), Sultan Alan (47), Gazal Alan (40) ve 3 yaşındaki E.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.