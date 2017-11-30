Yurt dışında oldukça yaygın olan ancak Türkiye'de pek bilinmeyen siyah  sarımsağı Güney Kore gezisi sırasında gören Halit Cebeci, bu alanda yatırım  yapmaya karar verdi.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden destek alan Cebeci,  birkaç denemenin ardından siyah sarımsak üretimine başladı. Firma kuran Cebeci,  ürettiği siyah sarımsakları yurt dışına göndermek üzere çalışma başlattı.

AA muhabirinin görüştüğü Cebeci, yaklaşık 25 yıl ilaç sektöründe faaliyet gösterdiğini, uzun zamandır ilaç üretim makineleriyle ilgili çalışmalar  yaptığını anlattı.

Siyah sarımsağı gördükten sonra bu konuda yatırım yapmaya karar verdiğini belirten Cebeci, "Taşköprü sarımsağı, besin içeriği, aromasıyla çok  özel bir sarımsak. Bu sarımsağı siyaha dönüştürdüğümüzde yurt dışındaki muadilleriyle farklı olup olmayacağına baktık." dedi.

Projeye 2,5  yıl önce başladıklarını aktaran Cebeci, güvendikleri  akademisyenlerden bilgi, KOSGEB'den de maddi destek alıp birkaç denemenin  ardından ürünü geliştirdiklerini söyledi.

Siyah sarımsakla ilgili bilgi veren Cebeci, "Siyah sarımsak, bir  sarımsak türü değil. Siyah sarımsağı üretmek için Taşköprü'de sarımsağı toprakla  buluştuğu andan itibaren kontrol altında tutup, geliştiğinde de tesisimizde  işliyoruz. Herhangi bir madde kullanılmıyor. Sarımsağın siyaha dönüşmesiyle hücre  yenileyici kolesterole iyi gelen maddeler açığa çıkıyor." ifadelerini kullandı.

İşlendikten sonra sarımsağın katma değerinin de yükseldiğine işaret eden Cebeci, "Siyah sarımsak aslında Avrupa için de yeni bir ürün. Orada da yeni yeni görülmeye başlandı. İtalya, Fransa, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nı birçok ülkesinde pazar olabileceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili girişimlerde  bulunuyoruz." diye konuştu.

DENEME AMAÇLI 16 ÜLKEYE GÖNDERİLDİ

 Metro Toptancı Market Türkiye Meyve Sebze Kategori Müdürü Birol Uluşan  da uzun yıllardır marketlerinde siyah sarımsak satışı yapıldığını aktardı.

Özellikle yurt dışından gelen şeflerin bu konuda talepleri olduğunu  anlatan Uluşan, "Talep olunca biz de siyah sarımsağı yurt dışından getiriyorduk.  Türkiye'de, Taşköprü sarımsağından elde edilen ürün daha kaliteli. Daha önce  genellikle Uzak Doğu  ülkelerinden ithal ediyorduk. Kilogramı 250-300 liraya  geliyordu. Şimdi ithalat sona erdi. İç piyasadan kilogramı ortalama 70 liraya geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın birçok yerindeki mağazalarına Türkiye'den ürün  gönderdiklerini bildiren Uluşan, şunları söyledi: "Özellikle coğrafi işaret almış ürünleri 16 ülkeye gönderiyoruz.  Taşköprü'de üretilen sarımsak da bunlardan biri. Dünyada bu kadar keskin aromaya  sahip başka bir ürün yok. O nedenle bu ürünün siyaha dönüşmesi kıymetli. Siyaha  dönüştürüldüğünde değerleri daha iyi hale geliyor. Siyah sarımsağı 16 ülkedeki  mağazalarımıza deneme amaçlı gönderdik. Şimdi oradan gelecek cevapları  bekliyoruz."