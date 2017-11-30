Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt dışında oldukça yaygın olan ancak Türkiye'de pek bilinmeyen siyah sarımsağı Güney Kore gezisi sırasında gören Halit Cebeci, bu alanda yatırım yapmaya karar verdi.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden destek alan Cebeci, birkaç denemenin ardından siyah sarımsak üretimine başladı. Firma kuran Cebeci, ürettiği siyah sarımsakları yurt dışına göndermek üzere çalışma başlattı.

AA muhabirinin görüştüğü Cebeci, yaklaşık 25 yıl ilaç sektöründe faaliyet gösterdiğini, uzun zamandır ilaç üretim makineleriyle ilgili çalışmalar yaptığını anlattı.

Siyah sarımsağı gördükten sonra bu konuda yatırım yapmaya karar verdiğini belirten Cebeci, "Taşköprü sarımsağı, besin içeriği, aromasıyla çok özel bir sarımsak. Bu sarımsağı siyaha dönüştürdüğümüzde yurt dışındaki muadilleriyle farklı olup olmayacağına baktık." dedi.

Projeye 2,5 yıl önce başladıklarını aktaran Cebeci, güvendikleri akademisyenlerden bilgi, KOSGEB'den de maddi destek alıp birkaç denemenin ardından ürünü geliştirdiklerini söyledi.

Siyah sarımsakla ilgili bilgi veren Cebeci, "Siyah sarımsak, bir sarımsak türü değil. Siyah sarımsağı üretmek için Taşköprü'de sarımsağı toprakla buluştuğu andan itibaren kontrol altında tutup, geliştiğinde de tesisimizde işliyoruz. Herhangi bir madde kullanılmıyor. Sarımsağın siyaha dönüşmesiyle hücre yenileyici kolesterole iyi gelen maddeler açığa çıkıyor." ifadelerini kullandı.

İşlendikten sonra sarımsağın katma değerinin de yükseldiğine işaret eden Cebeci, "Siyah sarımsak aslında Avrupa için de yeni bir ürün. Orada da yeni yeni görülmeye başlandı. İtalya, Fransa, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nı birçok ülkesinde pazar olabileceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili girişimlerde bulunuyoruz." diye konuştu.

DENEME AMAÇLI 16 ÜLKEYE GÖNDERİLDİ

Metro Toptancı Market Türkiye Meyve Sebze Kategori Müdürü Birol Uluşan da uzun yıllardır marketlerinde siyah sarımsak satışı yapıldığını aktardı.

Özellikle yurt dışından gelen şeflerin bu konuda talepleri olduğunu anlatan Uluşan, "Talep olunca biz de siyah sarımsağı yurt dışından getiriyorduk. Türkiye'de, Taşköprü sarımsağından elde edilen ürün daha kaliteli. Daha önce genellikle Uzak Doğu ülkelerinden ithal ediyorduk. Kilogramı 250-300 liraya geliyordu. Şimdi ithalat sona erdi. İç piyasadan kilogramı ortalama 70 liraya geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın birçok yerindeki mağazalarına Türkiye'den ürün gönderdiklerini bildiren Uluşan, şunları söyledi: "Özellikle coğrafi işaret almış ürünleri 16 ülkeye gönderiyoruz. Taşköprü'de üretilen sarımsak da bunlardan biri. Dünyada bu kadar keskin aromaya sahip başka bir ürün yok. O nedenle bu ürünün siyaha dönüşmesi kıymetli. Siyaha dönüştürüldüğünde değerleri daha iyi hale geliyor. Siyah sarımsağı 16 ülkedeki mağazalarımıza deneme amaçlı gönderdik. Şimdi oradan gelecek cevapları bekliyoruz."