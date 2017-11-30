Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz 12 Kasım'da Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Soğucaksu Mahallesi 11 Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil bir evde yaşanan kan donduran olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Göksel Akşeker (40) isimli bir baba, kızları 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu'yu tabancasıyla öldürüp, ardından intihar etmişti. Bu yürek yakan olay ev sahibi Zafer Taşkın'ın, Akşeker'in oturduğu evdeki kapının kolunda asılı olan ekmekler ile ortaya çıktı. Poşetin iki gündür içeriye alınmadığını gören Taşkın, durumdan şüphelendi ve hemen cep telefonuna sarılıp polise haber verdi. Söz konusu adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdi. Bir baba ve 2 küçük kızın kanlar içindeki cansız bedeni ile karşılaşan polis, cesetleri sağlık ekiplerine teslim edip olayı araştırmaya başladı. Kısa sürede olayın bir cinnet vakası olduğu belirlendi. Ancak bir babayı bu raddeye getiren olay neydi?



PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Bununla ilgili çalışmalarına hız kazandıran emniyet birimleri, üzücü detaylar elde etti. Zanlının Manisa'da 3 buçuk ay psikolojik tedavi gördüğü, eşi Ş.A.A'yı da 2,5 ay önce silahla yaraladığı ortaya çıktı. Şahsın o zamandan beri arandığı ve ilk olayının bunlar da olmadığı tespit edildi. Akşeker'in 2 yıl önce 13 katlı apartmanın 11'inci katındaki dairenin penceresine çıkarak, intihar girişiminde bulunduğu, kendisinin 'Mehdi' olduğunu iddia ettiği ve bıçağı çeşitli yerlerine sapladığı tespit edildi. Evinde yapılan aramada da 20 farklı kimlik bulundu.



EV SAHİBİNİ DE KANDIRMIŞ

Bunların yanı sıra ev sahibi Taşkın da farklı yönde bilgiler verdi. İşte Taşkın'ın o iddiaları: Olay günü, kiracımın annesiyim dediği bir kadına telefon ile ulaştım. Bana 'Sakın polisi arama. Ben de 2 gündür kendisine ulaşamıyorum. Yola çıktım. Bekleyin geliyorum' dedi. Bu durumdan şüphelendim ve polisi aradım. Ekipler içeri girmek için çok uğraştı. Kapının arkasına kanepe koymuş. Çocukları öldürdükten sonra üzerlerine bez örtmüş. Benden evi kiralamak için Göksel Akşeker’in babası olduğunu söyleyen 'Celal' isminde birisi geldi. Ev kiralanırken yanlarında Göksel yoktu, eşim diye tanıttığı bir kadın vardı. Daha sonra bunlar evde kalmaya başladı. Ev kiralandıktan iki hafta sonra bana 'Hakan' diye tanıttıkları çocukları bu Göksel Akşeker’i ve iki kız çocuğunu gördüm. Bir süre sonra annesi, bana babası diye tanıttıkları Celal’in Gaziantep’e anjiyo olmaya gittiğini söyledi. Anne olduğu iddia edilen kadın bir süre kaldı. Ara ara kadını pazara götürüyordum, yardım için. Bir gün annesi bana ‘Evde oğlum kalacak. Eşi Gaziantep’te öğretmen. Eşi çocuklarına bakamayacağını söyledi. Oğlum da anlaşmalı olarak çocuklarını da alarak boşandı. Oğlumun Gaziantep’te telefon bayisi var. Aylık geliri 20-30 bin civarında. Bu dükkânı satarak Antalya Yüzüncüyıl’da yeni bir iş yeri açacağız. 1 ay gibi de kalmaz evden çıkıp, oraya taşınacağız’ dedi. Kirasını iki ay düzenli verdi. Cinayetlerden birkaç gün önce Göksel Bana 'Abi sen ne kadar iyisin. Bizi araban ile getirip götürüyorsun. Senin gibi adamlar kaldı mı ya bu dünyada’ dedi. Ben kendisinden hiç şüphelenmedim. Bana anlatılanların hepsinin senaryo olduğunu polislerden öğrendim. Kaç gündür uyku uyuyamıyorum. İki çocuk gözlerimin önüne geldikçe üzülüyorum. Allah kimseye bu durumu yaşatmasın.



(Cinayetleri işleyip intihar eden baba)