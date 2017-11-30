Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre Zonguldak Birlik Mahallesi Şifa Sokakta bir aile, okuttuğu mevlidin ardından yemek verdi. Akşam saatlerinde verilen tavuk-pilav yemeğin ardından, gece saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı başlayan 17 kişi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ile özel hastanenin acil servislerine başvurdu. Tetkikleri yapılan vatandaşların tedavileri sürüyor.