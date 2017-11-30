Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayatımızda ‘’Bunu da gördük’’ diyebileceğimiz bir dolandırıcılık olayı Adana’da karşımıza çıktı. Bu seferki dolandırıcılık olayının içine kan bulaştı, mecazi anlamda da değil üstelik. Bir fincan kahve, biraz pirinç veya şeker istenilen komşudan bu kez kan istediler. 12 Kasım'da Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen olayda, Selda U. isimli kadının (Kendisinin herhangi bir sağlık sorunu yok) kamudaki ‘engelli kadrosu’ndan faydalanıp, bir devlet dairesinde işe girme planı, doktorun şüphesi üzerine bozuldu. Selda U., şeker hastası komşunun kanını isteyip daha sonra hastaneye giderek rapor almak istemişti. Şüpheli kadın, daha evvel 'evrakta sahtecilik’ suçundan cezaevine giren ve 2 yıl 6 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen 40 yaşındaki Mehmet Gökhan E.’nin yönlendirmesiyle birlikte hastanenin yolunu tuttu…









ŞEKERİ BİR ANDA 500'DEN 100'E DÜŞTÜ!



Selda U., ‘şeker hastası’ olduğu yönünde rapor alabilmesi için kendisinden kan örneği isteneceği bildiği için yanında da şeker hastası olan komşusu Aysel Ç.’den (49) temin ettiği kanı getirmişti. Zanlı, kendisi yerine komşusunun kanını verdi ve o kanla ilgili yapılan tahlillerde kan şekeri seviyesi 500 olarak ölçülmüştü. Kan sonucunun ardından önüne gelen değere bir göz atan Uzman Doktor S.B. şaşkına dönmüştü. S.B., bu değerdeki birinin komaya gireceğini bildiği için testte bir yanlışlık olabileceğini düşünen doktor, yeniden test yapılmasını istedi. Hastanede tekrar teste giren Selda U.’nun tüm foyası işte bu noktada ortaya çıkmış oldu çünkü yeni testte kadının ölçülen şeker oranı 100’dü…









DOKTORUN DİKKATİ HER ŞEYİ ORTAYA KOYDU

Bir insanın kanındaki değerlerin bu kadar kısa sürede düşmesinin imkânsız olduğunu bilen doktor, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, Selda U.’yu yönlendiren bir erkeği gördü ve durumu polise bildirdi. Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Selda U. ve Aysel Ç. ile birlikte onlara yardım ettiği öne sürülen, güvenlik kamerası görüntülerinden de teşhis edilen Mehmet Gökhan E.’yi Adana’da yakaladı. Selda U.’nun alınan ilk ifadesinde, “Özel sektörde çalışıyordum ama işimden memnun değildim. Bir devlet dairesinde çalışıp, kendimi sağlama almak istedim. Bu yüzden de Mehmet Gökhan E. ile bağlantıya geçtim. Onun yönlendirmesiyle bu planı yaptım. Çok pişmanım” dediği öğrenildi.







Diğer zanlılar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Selda U. ile birlikte Aysel Ç. ve Mehmet Gökhan E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.