Cemile Bozkurt idaresindeki (58) 34 LU 0581 plakalı otomobil, Kadıköy Mahallesi yakınlarında akaryakıt istasyonunda park halindeki 31 KOS 52 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobildeki Mehmet Bozkurt (59) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.