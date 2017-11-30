Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatan Caddesi ve çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, Vatan Caddesi'nde trafiği kontrollü şekilde yavaşlatıp taksilerde inceleme yapıyor.



Şüphelilerin Fatih'te yaşanan bir hırsızlık olayıyla ilgili arandığı belirtildi.