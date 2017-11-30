Vatan Caddesi ve çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

Ekipler, Vatan Caddesi'nde trafiği kontrollü şekilde yavaşlatıp taksilerde inceleme yapıyor.
 
Şüphelilerin Fatih'te yaşanan bir hırsızlık olayıyla ilgili arandığı belirtildi.