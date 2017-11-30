Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ozan Güney Diker, üniversite yerleşkesi içinde motosikletiyle seyir halindeyken kontrolü yitirdi. Savrulan motosikletten yola düşen Diker, ağır yaralandı. Kazayı gören öğrenciler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Diker, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Diker, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz öğrencinin ölüm haberini alan yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Ozan Güney Diker’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Öte yandan görgü tanıkları kazanın yokuş aşağıya inen motosikletin virajı alamadığı için devrilmesiyle meydana geldiğini iddia etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.