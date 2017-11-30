Kaza, Selçuk Mahallesi kanal boyunda meydana geldi. Ali T. (28) yönetimindeki 51 BH 350 plakalı kamyonet ile Aykut Ç. yönetimindeki 12 AH 945 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil derenin dibinde kaldı. Kazada otomobil sürücüsü Aykut Ç. (27) ve Ilgar Ç. (32) ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Ali T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Dereye düşmekten son anda kurtuldular
30.11.2017 - 14:56 | Son Güncelleme: 30.11.2017 - 14:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, otomobil dereye düşmekten son anda kurtuldu. İki kişinin ağır yaralandığı kaza görenleri hayrete düşürdü.
Etiketler : Niğde,kaza,yaşam haberleri,
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