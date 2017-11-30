Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Selçuk Mahallesi kanal boyunda meydana geldi. Ali T. (28) yönetimindeki 51 BH 350 plakalı kamyonet ile Aykut Ç. yönetimindeki 12 AH 945 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil derenin dibinde kaldı. Kazada otomobil sürücüsü Aykut Ç. (27) ve Ilgar Ç. (32) ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Ali T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.