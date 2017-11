Türkiye Gazetesi

Deniz Feneri Derneği, iç savaş, doğal afet, kuraklık ve yoksulluk nedeniyle yetim kalan çocuklara ülke, sınır, ve savaş ortamı tanımaksızın destek oluyor. Deniz Feneri Derneği’nin yetim çalışmaları Arakan'dan Somali'ye kadar dünyanın en uzak mazlum coğrafyalarına kadar yıllardır devam ediyor. Türkiye'de, "Ülker Gurubu"nu bünyesinde barındıran Yıldız Holding Yönetim kurulu Başkanı Murat Ülker'in hamiliğinde 2000 yetime destek vermesiyle yetim çalışmalarımız ivme kazandı.Sri Lanka'da 1 yetimhanesi ve Gazze'de işletme giderleri karşılanan "Selam Anaokulu" ile Deniz Feneri Derneği'nin diğer farklı ihtiyaç sahibi coğrafyalara yönelik bağış çalışmaları devam ediyor.

Yüzyılın iyilik hareketi’nin yetim çalışmaları yetim çocukların kendi yaşlarındaki yaşıtları gibi normal şartlarda büyümesine ve yaşamasına fırsat sağlıyor. Ayrıca yetim ailelerini de destekleyerek, yetimlerin kendi yuvalarında yetişmeleri için gayret gösteriyor. Dünya genelinde 400 milyon çocuk aile ortamından uzakta, her türlü tehlikeyle karşı karşıya yaşam mücadelesi veriyor. Deniz Feneri Derneği, bugüne kadar bağışçılarının desteğiyle on bini aşkın yetim çocuğu desteklerken, geriye kalan on binlerce çocuğu da hayırsever bağışçılarıyla buluşturmayı hedefliyor. “Bir Yetim Büyütüyorum” sloganıyla Türkiye ve dünyada 41 ülkede yetim iftarları düzenleyerek, ayrıca “İslam Dünyası Yetimler günü” olarak kabul edilen Ramazan’ın 15’ci günü dernek, 3 kıta da onlarca ülkede yetim sofraları kurup, gıda dağıtımı yaparak, ve yetimlere bayram harçlığı da o gün dağıtılarak destek veriliyor.

Deniz Feneri Derneği bugüne kadar dünya genelinde 19 ülke ve bölgede 10.000’ni aşkın yetime ulaştı.Ayrıca onlarca farklı ülke ve bölgede dönemsel olarak yetim çocukların mağduriyetlerini, eğitim, sağlık, bayram harçlığı, gıda, kıyafet ve diğer sosyal ihtiyaçlarını gidermeye çalışan dernek, dünyanın farklı bölgelerinde mağdur olan yetim çocukları "Hamilik sistemi" ile destek kapsamına alıyor.

Yüzyılın iyilik elleri yılın çeşitli dönemlerinde gerçekleştirdiği ziyaretler ve organizasyonlarda karşılaştığı yetim çocuklarla özel olarak ilgileniyor. Hayırsever ailelerin desteğiyle bir yıllık bakımını üstlendiği 10.000’i aşkın yetim çocuk geleceğe umutla bakıyor.

Deniz Feneri Derneği'nin başlattığı “Bir Yetim Büyütüyorum” kampanyası ile binlerce yetim çocuğu düzenli destek kapsamına dahil etmeyi hedefliyor. Dünya genelinde iç savaş kuraklık ve diğer nedenlerden dolayı mağdur yüz binlerce yetim çocuk hayata tutunmak için hayırseverlerin desteğini bekliyor. Dileyen bağışçılarımız ayda 100 TL’lik bir destek sağlayarak Türkiye dahil diledikleri bir coğrafyadaki yetim bir çocuğa destek verebilir. Ya da yine kampanya çerçevesinde tüm operatörlerden “YETIM” yazıp 5560’a SMS göndererek çocuklar için 10 TL’lik bir destek sunabilir.