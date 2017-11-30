Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Köşen, Orhaniye, Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile İpsala ve Meriç ilçesinde denetim yaptı. Denetimlerde yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Afganistan, Pakistan, Filistin, Eritre, Irak, Suriye, Somali ve Cezayir uyruklu 381 kaçak ve sığınmacı yakalandı. Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.