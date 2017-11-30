Mandalina yüklemek üzere Tepecik Mahallesi'ndeki tarım işletmesine gelen Glitor Kostov'un yönetimindeki yabancı plakalı tırla aynı taşımacılık şirketine ait Enes Lichina'nın kullandığı tır çarpıştı.
Araçta sıkışan sürücülerden Lichina, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza anı ise işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İzmir'de iki tır çarpıştı: 1 ölü
30.11.2017 - 16:55 | Son Güncelleme: 30.11.2017 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Makedonya uyruklu sürücülerin kullandığı iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü.
Mandalina yüklemek üzere Tepecik Mahallesi'ndeki tarım işletmesine gelen Glitor Kostov'un yönetimindeki yabancı plakalı tırla aynı taşımacılık şirketine ait Enes Lichina'nın kullandığı tır çarpıştı.
Etiketler : İzmir,
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