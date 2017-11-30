Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yollarının TK-608 sefer sayılı seferini yapan uçağı 107 yolcusuyla İstanbul seferini yapmak üzere Nairobiden havalandı. Uçak havalandıktan bir süre sonra bomb on board adlı bir wifi ağı ismi tespit edildi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Hartum Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. THY uçağı sorunsuz bir şekilde Hartum Havalimanına iniş yaparken, polis ekipleri uçak güvenlik prosedüründen geçerken, yolcular ise güvenlik aramasından geçirildi. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. THY uçağı daha sonra İstanbul seferini tamamlamak üzere Hartumdan havalandı.