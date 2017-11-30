Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Erzurum Göç İdaresi Müdürlüğünce ikamet etmeleri için Sivas'a sevk edilen Pakistan uyruklu 254 kişi, Sivas-Erzincan karayolunun Organize Sanayi Kavşağı'nda şoförlerin talep ettiği kişi başı 10'ar lirayı vermedikleri gerekçesiyle araçlardan indirildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri gönderildi. Bölgede çok sayıda Pakistanlı göçmen olduğunu gören polisler, bu kişilerin ellerindeki izin belgelerinden Erzurum'dan ikamet etmeleri için Sivas'a sevk edildiklerini tespit etti. Göçmenler, ikamet etmek için Sivas'a geldiklerini, kendilerini taşıyan araç şoförlerinin talep ettiği kişi başı 10'ar lirayı vermemeleri üzerine, kent girişindeki çevre yolunda bırakıldıklarını söyledi. Bu arada göçmenlerden bazılarının soğuk havadan etkilendikleri görüldü. Polisin işlemlerinin ardından göçmenler, otobüslerle kent merkezine gönderildi.