Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede özellikle nohut hasadının ardından evlerin önünde kurulan ocaklarda yöresel yöntemlerle üretimi gerçekleştirilen Ağın leblebisine talep artışı üreticinin yüzünü güldürdü.

Evlerde üretilmesinin yanında imalathanelerde makinelerde de üretimi gerçekleştirilen leblebinin evlerde üretileni 27 liraya kadar alıcı buluyor.

Ağın Belediye Başkanı Yılmaz Serttaş, AA muhabirine, geçmişte yöre sakinlerinin kış aylarında kendi tüketimleri için geleneksel olarak yaptıkları leblebinin ülke genelinde tanınmaya başladığını belirtti.

Üretim geçen yıla göre yüz 100 arttı

Özellikle kış aylarında çay saatlerinin aranan lezzetlerinden biri haline geldiğini ifade eden Serttaş, şunları söyledi:

"Ağın leblebisine olan talep o kadar arttı ki üreticiler siparişleri yetiştiremiyor. Bu lezzeti tatmak için bir hafta bekleyen müşteriler var. Geçen yıl ortalama 100 ton kadar üretilen leblebi bu yıl 200 tona kadar çıktı. Bu lezzeti bir kez tadan bir daha da bırakamıyor. İlçedeki üreticiler Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyorlar. Ağın leblebisine olan talep artışı üretimin imalathanelere de kaymasına neden oldu."

Siparişlere yetişemiyorlar

Leblebi üreticilerinden Hasan Aktaş ise geçen yıla oranla leblebiye büyük talep olduğunu vurgulayarak, "Leblebi imalatında kullandığımız kum çok önemli, leblebiye tadını bu kum veriyor. Bu kum, ilçeye bağlı Bademli köyünden çıkıyor başka kum bu tadı vermiyor. Çok fazla siparişimiz var, yetiştirmekte güçlük çekiyoruz." dedi

Üretici Saim Ekinci'de Ağın leblebisine olan talep artışının geçen yıla oranla kazançlarını ikiye katladığını kaydetti.

Ağın leblebisinin tadının güzel olduğu kadar yapılışının da bir o kadar emek istediğini aktaran Ekinci, "Uygun büyüklükteki nohutlar, kazanlarda suyla kaynatılıyor. Kaynayan nohutlar, büyük saclarda odun ateşinde sıcak kumla kavruluyor. Kavurma işlemi bittikten sonra tekrar bir eleğe dökülen nohutlar, elekte kabukları soyularak tüketime hazır hale getiriliyor." ifadelerini kullandı.