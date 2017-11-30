Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında yakalama kararı bulunan farklı meslek gruplarından 31 şüpheliden 11’i gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock’u kullandığı ileri sürüldü. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin daha sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.