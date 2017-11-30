Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık bir senedir yapay kalple yaşayan ve organ nakli bekleyen Berk Yıldız hayatını kaybetti. Berk Yıldız'a yaklaşık üç sene önce kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Berk'e bir yıl önce de yapay kalp takıldı. Siyami Ersek Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üç gündür yoğun bakımda olduğu öğrenilen Küçük Berk dün yaşam mücadelesini kaybetti. Seyit ve Arzu çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Berk Yıldız için Gazi Cem Evi'nde cenaze töreni düzenlendi. Fenerbahçe bayrağı ve üzerinde 'Berk' yazan Fenerbahçe forması konurken, hastalığı sırasında kendisine her alanda destek olan Fenerbahçeliler Derneği üyeleri de katıldı. Törende, taziyeleri anne ve babası kabul etti. Baba Seyit Yıldız, " Bizim ülkemizde organ nakli olayı toplum tarafından algılanmadığı için maalesef çocuğumu kaybettim. Heryere gittik. Maalesef toplum tarafından sesimiz duyulmadı. Sonuna kadar çocuğum direndi" dedi.