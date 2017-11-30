Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu Bürme köyü'nde Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, enkazda arama kurtarma çalışması başlattı.

Gün boyu yapılan aramalarda Serdar Çataloğlu’na ait olduğu değerlendirilen kemik ve kafatası dışında ailenin diğer 4 ferdi ile ilgili iz bulunamadı.

Ekipler, buradan, yan tarafta yanan boş evin enkazına geçerek arama çalışması başlattı. Kayıp aile üyelerinin yangın sırasında burada olma ihtimaline karşı arama yapılıyor.

TRAKTÖR BULUNDU

Öte yandan, Fazıl Çataloğlu’nun orman yolunda terk edilmiş halde bulunan yangın yerinden 10 km uzakta bulunan traktöründeki incelemeye de ara verildi. İlk incelemede, traktörün üst brandasının yandığı, römorkta ise küçükbaş hayvanların bulunduğu belirlendi. Römorktaki hayvanlardan bazılarının atlayıp çevrede otlarken köylüler tarafından görülmesi üzerine, traktörün bulunduğu ortaya çıktı.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Yanan iki ev arasında yaklaşık 50 metre bulunması nedeniyle jandarma, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.

Bürme köyü Muhtarı Vahittin Hasanbaş, gazetecilere açıklamasında, kendisinin aynı zamanda okul servisi taşımacılığı yaptığını belirtti.

"YARIN GELME"

Yangında kaybolanlar arasında bulunan Serdar Çataloğlu'nu da her gün okula götürdüğünü ifade eden Hasanbaş, "Fazlı'nın torunu benimle okula gidiyordu. Salı akşamı okuldan alıp evine bıraktım 'sabahleyin gelme, ben okula gitmeyeceğim' dedi. Ertesi gün 16.30'da eve geldim karakol komutanı aradı 'bir yangın varmış' dedi. Çıktım, geldim iki tane ev yanmış. Akşamdan beri arıyoruz. Evin birinde oturan yok. 10 tane büyükbaşı vardı yaklaşık 50 tane de küçükbaş hayvanı vardı." diye konuştu.

HAYVAN HIRSIZLIĞI MI?

Fazıl Çataloğlu’nun küçükbaş hayvanları, yangından 1 gün önce satın aldığı öğrenildi. Olayın, hayvan hırsızlığı sonucu gerçekleşmiş olabileceği üzerinde durulurken, aile ile husumetleri olduğu ileri sürülen bazı kişiler de ifadeye çağrıldı. Olayla ilgili araştırma ve soruşturma sürdürülüyor.

Öte yandan ekipler, arama çalışmalarına bu günlük ara verdi.