Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Uğur S. (41), arkadaşı Özer A. (50) ile birlikte boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Tuğba S'nin (32) merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki evine gitti.

Uğur S, burada eşi Tuğba S. ve erkek arkadaşı Ali K. (29) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Uğur S, bıçaklandı.

Ağır yaralanan Uğur S, olay yerine çağrılan ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Uğur S, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, olayın şüphelisi Tuğba S. ve Ali K'yi yakaladı.

Olay yerinde yapılan araştırmada iki bıçak bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.