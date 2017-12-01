Alınan bilgiye göre, Osman Tuna Çiftçi'nin (20) kullandığı plakasız motosiklet, Bademli Mahallesi yakınında Burak Z. (21) yönetimindeki 09 RY 992 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Çiftçi ile aynı araçta bulunan arkadaşı Ayten Öniş (19), sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Osman Tuna Çiftçi, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı ise ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.
Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün, arkadaşı yüksekokul öğrencisi Ayten Öniş'i kaldığı yurda bırakmak için seyir halindeyken kazanın yaşandığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Burak Z. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Konya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
01.12.2017 - 02:22 | Son Güncelleme: 01.12.2017 - 02:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, kaldığı öğrenci yurduna bırakmak istediği arkadaşı ise yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Tuna Çiftçi'nin (20) kullandığı plakasız motosiklet, Bademli Mahallesi yakınında Burak Z. (21) yönetimindeki 09 RY 992 plakalı otomobille çarpıştı.
Etiketler : konya,konya kaza,trafik kazası,
523988 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/523988.aspx
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