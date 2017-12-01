Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Osman Tuna Çiftçi'nin (20) kullandığı plakasız motosiklet, Bademli Mahallesi yakınında Burak Z. (21) yönetimindeki 09 RY 992 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Çiftçi ile aynı araçta bulunan arkadaşı Ayten Öniş (19), sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osman Tuna Çiftçi, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı ise ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün, arkadaşı yüksekokul öğrencisi Ayten Öniş'i kaldığı yurda bırakmak için seyir halindeyken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Burak Z. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.