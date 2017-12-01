Rüzgarın Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14
İstanbul: Parçalı bulutlu 20
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı 19
Adana: Parçalı ve az bulutlu 20
Antalya: Parçalı bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3
Diyarbakır: Az bulutlu 14