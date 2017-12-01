Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rüzgarın Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

İstanbul: Parçalı bulutlu 20

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu 14