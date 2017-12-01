Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara Bölgesi'nde ve İstanbul'da, yağışlı havanın etkisiyle batı bölgesinden başlayarak hissedilir derecede azalacak.

6 ARALIK'A DİKKAT

Açıklanan haftalık hava tahmin raporlarına göre ise İstanbul'da hafta sonu güneşli havanın yaşanacağı tahmin ediliyor. Ancak 4 Aralık Pazartesi günü itibariyle İstanbul, yağışlı havanın etkisine girecek. 6 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un doğu bölgelerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

SICAKLIKLARDA SERT DÜŞÜŞ YAŞANACAK

Meteoroloji haritasındaki dikkat çeken önemli bilgi ise 6 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un doğu bölgelerinde karla karışık yağmur beklenmesi. Gelecek hafta çarşamba günü hava sıcaklığının İstanbul'da, 7 ila 10 derece arasında olması bekleniyor.

Uzmanlar, İstanbul'daki vatandaşların ve sürücülerin 6 Aralık Çarşamba günü karla karışık yağmur nedeniyle dikkat etmesi uyarısında bulundu.

Kış mevsiminin gelmesiyle yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 7 Aralık Salı gününden itibaren tekrar etkisini göstermesi bekleniyor

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