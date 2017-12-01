Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beylikdüzü ve Esenyurt mevkilerinde E-5 yanında usta bir şoförle araç kullanan 68 yaşındaki kadın sürücü Şakire Asaroğlu, aracının arkasına “Acemi bayan şoför, lütfen korna basmayınız” yazılı pankart astı. Yolda giden diğer sürücüler durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, Asaroğlu’nun bu yaptığının ise işe yaradığı gözlendi.

Kendinin 1995 yılından bu yana ehliyet sahibi olduğunu ifade eden Şakire Asaroğlu, “ Bana dikkat etsinler yaşım var çocuğum yaşıma hürmet etsinler. Şu anda 1 ay oldu. 1 aydır böyle araba kullanıyorum. Ehliyetim 1995 yılından bu yana var ihtiyaç oldu yürüyemiyorum. Yaşlanınca daha çok ihtiyacım oldu araca. Şimdi hastaneden geliyorum” dedi.