Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşçi emeklisi Adem İlbaşı, 1 yıl önce, kent merkezinde 4 Eylül Mahallesi Şirinevler Caddesi üzerindeki dairesini bir bankada satış temsilcisi olarak çalışan F.Ç.'ye 450 liraya kiraladı. İlk iki ay kirasını zamanında yatıran F.Ç., daha sonra ise ödeme yapmamaya başladı. Ev sahibi İlbaşı, ücreti ödemeyen kiracısına telefondan ulaşamadı. Kiracının çalıştığı bankaya da giden Adem İlbaşı, F.Ç. dışarıda satış temsilcisi olduğu için görüşemedi. Komşular da kiracıyı görmediklerini söyledi. Bunun üzerine hukuki yollara başvuran Adem İlbaşı mahkemeden icra yolu ile tahliye kararı aldırdı, ardından polis eşliğinde evine gitti. Kapıyı kırarak eve giren İlbaşı, kiracısını uyurken buldu, içeride ise çok miktarda biriktirilmiş çöp olduğunu gördü. Evde inceleme yapan polis, arka balkonda bir camiden alınan cenaze taşıma salı buldu. F.Ç.'nin kimseye görünmemek için birinci kattaki eve, arka balkon pencereresinden girip çıktığı ve cenaze taşıma salını merdiven gibi kullandığı belirlendi.

Evi boşaltan İlbaşı, cenaze taşıma salını da ait olduğu camiye teslim etti.