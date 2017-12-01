'Fuhuş' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan F.T., 'tehdit' suçundan 10 ay hapis cezası ile aranan E.Ö., 'kasten yaralama' suçundan 150 gün hapis cezası ile aranan D.K., 'trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçundan 25 gün hapis cezası ile aranan M.S. ve 'kasten yaralama' suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan Ö.T., yapılan çalışma sonucunda yakalandı. 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nevşehir'de aranan 5 kişi tutuklandı
01.12.2017 - 16:16 | Son Güncelleme: 01.12.2017 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir'de polosin yaptığı çalışmalarda, aranan 5 kişi gözaltına alındı
Etiketler : Nevşehir',
524113 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524113.aspx
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