Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 20'nci kilometresinde Şambayat Beldesi girişinde meydana geldi. İki kamyonetin çarpışması sonucu kaza yerinde can pazarı yaşandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.Kaza yerine çok sayıda ambulans yönlendirildi.