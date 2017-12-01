Kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 20'nci kilometresinde Şambayat Beldesi girişinde meydana geldi. İki kamyonetin çarpışması sonucu kaza yerinde can pazarı yaşandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.Kaza yerine çok sayıda ambulans yönlendirildi.
Adıyaman-Gölbaşı karayolunda kaza: 2 ölü, 4 yaralı
01.12.2017 - 17:51 | Son Güncelleme: 01.12.2017 - 17:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman-Gölbaşı karayolunda iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
Etiketler : Adıyaman,Gölbaşı karayolu,kaza,yaşam haberleri,
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