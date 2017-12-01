Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Myanmar'daki saldırılardan kaçarak Bangladeş'e sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslüman'a götürdüğü yardımlarla büyük acılar yaşayan bu halkın dertlerine derman olmaya çalışıyor. Türk yardım kuruluşları, bu çerçevede her gün on binlerce kişiye sıcak yemek dağıtarak yokluk içindeki Arakanlı Müslümanların yanında durduğunu gösteriyor.

Türk yardım kuruluşları, Myanmar'da ağustos ayından beri ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarına uğrayarak evini terk etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanların acılarını bir nebze de olsa dindirmek için uğraşıyor.

Bu kapsamda sağlıktan gıdaya birçok alanda yardımlar yapılıyor. Bu yardımlardan önemli bölümünü Arakanlı Müslümanlara ulaştıran kurumlardan biri de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA).

TİKA, krizin başlamasından çok kısa süre sonra bölgede yardımlarına başladı. Özellikle en önemli ihtiyaçların başında gelen beslenme ihtiyacı konusunda ciddi girişimlerde bulunan TİKA, hem Myanmar içinde hem de şu ana kadar en az 620 bin Arakanlı Müslümanın sığındığı Bangladeş’te yardım dağıttı.

TİKA, eylül başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Kutupalong mülteci kampını ziyareti vesilesiyle ilk etapta 55 tonluk gıda yardımı hazırladı. Yardımlar daha sonra da devam etti ve giderek daha sistematik olmaya başladı.

Her gün 25 bin kişiye sıcak yemek

TİKA görevlileri şu anda Bangladeş'in Cox's Bazar kenti yakınlarındaki Maynar Guna bölgesinde Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplardan birinde her gün on binlerce kişiye yemek dağıtarak karınlarının doymasını sağlıyor.

TİKA Satınalma Sorumlusu Mustafa Karaset, AA muhabirine faaliyetlerini anlatırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 3 aydır burada yemek yardımı yaptıklarını, her gün 1 ton dana eti ya da tavuk etiyle 1 ton pirinç kullanarak yemek hazırladıklarını söyledi.

Her gün 5 bin aileye, toplamda ise yaklaşık 25 bin kişiye yemek dağıttıklarını belirten Karaset, "Burada yapılan bir araştırma neticesinde bizim kampımızda bulunan çocukların daha sağlıklı, daha gürbüz oldukları ortaya çıktı. Bu da bize mutluluk veriyor." dedi.

Karaset, yemeklerin hazırlanmasında hijyene özellikle dikkat ettiklerini ifade ederek, "Şimdi yeni bir mutfak inşaatımız devam ediyor. Birkaç gün içinde bitecek. Bu bittiğinde 10 bin aile veya daha fazlası için çalışmalarımız devam edecek. Şu anda 42 kazan pilav ve 22 kazan et şeklinde yapıyoruz. Türkiye’den gelen ustamız buradaki ustaların başında yemek yapımında bulunuyor. Yemeklerde sürekli taze et ve taze sebzeler kullanılmasına dikkat ediyoruz." diye konuştu.

"Erdoğan'ı burada görmek istiyoruz"

Dağıtım yerine her gün gelerek yemek alanlardan Muhammed Miya da yemeklerden çok memnun olduğunu ve lezzetli bulduğunu söyledi.

Myanmar'dan 3 ay önce 5 çocuğu ve eşiyle kaçarak Bangladeş'e geldiğini belirten Miya, karnını her gün TİKA'nın dağıttığı yemekle doyurduğunu dile getirdi.

Miya, "Allah Türkiye'den razı olsun. Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Türk arkadaşlarımızı her zaman burada ağırlamaya hazırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da burada görmek istiyoruz." dedi.

Yerel malzeme, yerel lezzet

TİKA, hazırlanan yemekler için kullanılan malzemenin tamamını Bangladeş'ten sağlıyor. Bu da bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Arakanlı Müslümanlar için yemekler hazırlanırken bölge halkının damak tadı dikkate alınıyor ve baharatından pirincine kadar buna göre malzemeler kullanılıyor. Yemek yapımında profesyonel aşçılar çalışıyor.

TİKA’nın dağıtımı her gün aynı yerde saat 10.30'da başlıyor ve yaklaşık 2 saat içinde dağıtım bitmiş oluyor. Dağıtılan yemeklerle ailelerin neredeyse tüm günlük gıdası karşılanmış oluyor.

Sistemli dağıtımla kargaşa engelleniyor

Dağıtımlar Bangladeş ordusunun askerlerinin kontrolünde yapılıyor. Sistemli şekilde dağıtım yapıldığı için kargaşa oluşmuyor.

Yemek dağıtımı öncesinde neredeyse tamamı kadın ve çocuklardan oluşan Arakanlı Müslümanlar, brandaların altındaki gölgelikte sıra oluşturuyor. Bambulardan yapılmış bariyerlerin içinde sıraya geçmeleri sayesinde izdiham engelleniyor.

Yemek yapımı, dağıtımı, kazanların ve malzemelerin taşınması, çadırların ve brandaların kurulması gibi işlerde Arakanlı Müslümanlar istihdam ediliyor. Böylece zaten yapacak iş bulamayan Arakanlı Müslümanların az da olsa bir kısmına istihdam sağlanıyor.

Çocuklar, yemek dağıtımının başladığını gördüklerinde ise sevinçle bağırmaya başlıyor. Yemek için gelenler çoğunlukla plastik maşrapa gibi kaplarını beraberinde getiriyor. Kap bulamayan kimisi ise yemeğini beraberinde getirdiği plastik poşetlere dolduruyor. Kazanlardan etli sulu yemek ve pilav alanlara son olarak bisküvi veriliyor.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi. 620 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı.

Bangladeş yönetimi, Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için sık sık çağrılarda bulunuyor. Önceki gün Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında bir anlaşma imzalandığı duyuruldu ancak anlaşmanın detayları açıklanmadı.