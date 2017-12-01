Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Narlısaray Saray Mahallesi'de bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Sağlam (29) tarla sürerken devrilen traktörün altında kaldı. Bu sırada olayı fark eden köylüler başka bir traktör yardımıyla Burhan Sağlam'ı çıkardı. Olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Burhan Sağlam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Burhan Sağlam'ın komşusu olan Cafer Zorlu (67) kazayı haber alınca olay mahalline gitmek için koşarak yola çıktı. Kaza yerine yaklaşan 3 çocuk babası Cafer Zorlu, olduğu yere yığılıp kaldı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Cafer Zorlu, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Vezirköprü savcısı her iki ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlattı.