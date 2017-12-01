Durağan istikametinden Samsun'un Bafra ilçesine giden Halil Cüre kontrolündeki 55 K 5661 plakalı tomruk yüklü tırın arka lastikleri Sinop-Boyabat yolu 5'inci kilometresinde yanmaya başladı. Olay esnasında yoldan geçen beton mikseri şoförü olaya müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Tomruk yüklü tırın lastikleri alev aldı
01.12.2017 - 23:25 | Son Güncelleme: 01.12.2017 - 23:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’ta seyir halindeki tomruk yüklü tırın lastikleri alev aldı.
Etiketler : Sinop,yaşam haberleri,
524194 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524194.aspx
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