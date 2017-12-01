Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Durağan istikametinden Samsun'un Bafra ilçesine giden Halil Cüre kontrolündeki 55 K 5661 plakalı tomruk yüklü tırın arka lastikleri Sinop-Boyabat yolu 5'inci kilometresinde yanmaya başladı. Olay esnasında yoldan geçen beton mikseri şoförü olaya müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.