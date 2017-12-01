Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşliman Mahallesi'nde kıyıya vuran  dev balığı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.Olay yerine gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çınarcık  Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kıyıya vuran  orkinosu iş makinesi yardımıyla sahilden aldı.Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 150 kilogramlık dev balık, inceleme  yapılmak üzere veterinerliğe götürüldü.

Çınarcık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veterineri Nesrin  Fakirullahoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıyıya vuran balığın "mavi  yüzgeçli orkinos" olduğunu söyledi.Fakirullahoğlu, vatandaşların ihbarıyla harekete geçtiklerini  belirterek, "Gerekli kurumlara haber verdik. Tutanaklarımızı tuttuk. Yaklaşık 2  metre uzunluğundaki orkinosun bir hafta önce öldüğünü tahmin ediyoruz. Birkaç  yerinde yaraları var, gerekli incelemeleri yapacağız." diye konuştu.