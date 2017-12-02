Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 ENH 25 plakalı otomobil, Ereğli-Adana karayolu MEDAŞ Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Murat Şimşek idaresindeki 42 L 9219 plakalı kamyona arkasından çarptı.

Kazanın ardından bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan ve kazada yaralanan Hüsamettin Ö. (44), Hurşit İ. ile Necmi Ş. (46), ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye getirilen kişiler, ismini vermedikleri otomobil sürücüsünün de yaralandığını ancak polis ve sağlık ekipleri gelmeden olay yerinden uzaklaştığını iddia etti. Polis, bu iddia üzerine çalışma başlattı.