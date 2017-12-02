Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde Edirne Otogarı'na yolcu almaya giden Mehmet Dirin'in idaresindeki 22 T 0091 plakalı ticari taksi, sürücüsü henüz belirlenemeyen 59 FH 143 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ticari taksi sürücüsü Dirin, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla, sıkıştığı yerden çıkarılarak sedye ile ambulansa taşındı.

Bu sırada olay yerine gelen Dirin'in annesi gözyaşlarını tutamadı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün ise kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı yolda, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.