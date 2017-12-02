Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bilim insanları tarafından hemzemin geçit kazalarının engellenmesi için “Zeki Hemzemin Geçidi” tasarımı yapıldı. ERÜ Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım öncülüğünde başlanılan proje, yaşanan tren kazalarından etkilenilerek geliştirildi. Sistem, trenin gelişini algılayarak öncelikle sürücülerin dikkatini çekmek üzere sesli ve ışıklı ikaz elemanlarını çalıştırıyor. Trenin hızını hesaplayan sistem, trenin yavaş gelmesi durumunda geçit bariyerlerini yavaş bir şekilde gecikmeli, trenin hızlı gelmesi durumunda ise güvenli bir zaman aralığında bariyeri hızlı şekilde kapatıyor. Böylece hem kazalar hem de yavaş gelen trenlerde yaşanan zaman kaybının önüne geçilmiş olunuyor. KAYSERİ