Robotik cerrahi metoduyla yapılan operasyonla prostat bezi alınan Adaş, kanserin diğer organlara yayılıp yayılmadığını belirleyecek patoloji sonuçlarını öğrenmek için hastaneye gittiğinde, vücudundan alınan parçaların bulunamadığını öğrendi. Bunun üzerine Adaş, 100 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, Adaş’ı haklı bulurken yaşadığı sorunları göz önüne alarak Ege Üniversitesi Rektörlüğünün 20 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Rektörlüğün, bir üst mahkemeye yaptığı itiraz başvurusu ise reddedildi. Tamer Adaş “Önemli olan tazminat almak değil, onların haksız olduğunu kanıtlamaktı” dedi. İZMİR
Hastane 20 bin TL tazminat ödedi
02.12.2017 - 07:16 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 07:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptırdığı biyopside prostat kanseri olduğunu öğrenen 54 yaşındaki Tamer Adaş, doktorların tavsiyesiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat oldu.
Etiketler : Tamer Adaş,
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