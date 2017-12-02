Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Robotik cerrahi metoduyla yapılan operasyonla prostat bezi alınan Adaş, kanserin diğer organlara yayılıp yayılmadığını belirleyecek patoloji sonuçlarını öğrenmek için hastaneye gittiğinde, vücudundan alınan parçaların bulunamadığını öğrendi. Bunun üzerine Adaş, 100 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, Adaş’ı haklı bulurken yaşadığı sorunları göz önüne alarak Ege Üniversitesi Rektörlüğünün 20 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Rektörlüğün, bir üst mahkemeye yaptığı itiraz başvurusu ise reddedildi. Tamer Adaş “Önemli olan tazminat almak değil, onların haksız olduğunu kanıtlamaktı” dedi. İZMİR