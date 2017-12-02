Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü mimar Selim Yuhay'ın eski eşi ünlü balerin Elvin Avidor; geçtiğimiz 3 Kasım'da İstinye'de bulunan bir markete gitmiş ve alışverişini marketin hızlı kasasından ödeme yaparak tamamlamıştı. İddiaya göre Avidor; aynı marketten daha önce defalarca kilo kilo et çaldığı şüphesiyle market çalışanları tarafından göz takibine alındı. Bu nedenle Avidor, marketten çıktığı sırada güvenlik görevlisi tarafından durdurulup poşetleri incelendi. Avidor'un aldığı 25 parçanın sadece 23'ünü ödediği, kalan ikisini ödemediği belirlendi. Bu durum genç kadının elindeki fişle de tespit edilince, market görevlileri tarafından durum polise ihbar edildi. Güvenlik görevlisi, Avidor'un daha önce de aynı marketten defalarca et alıp parasını ödemediğini anlatıp güvenlik kamerası kayıtlarını delil olarak sununca; ünlü balerin, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Avidor hakkında savcılık tarafından, hırsızlık suçundan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'ÖDEMEYİ UNUTTUM'

Ünlü balerin, hakkında açılan dava sonrası savcılığa şu ifadeyi verdi: "Her zaman alışveriş yaptığım markete olay günü yeniden gittim. Alışverişimi bitirdim ve hızlı kasadan geçerek ödememi tamamladım. Çok acelem vardı. Ödeme yapmadığım ürünleri fark etmedim. Marketten aldığım ürünlerin sayısı da çoktu. Ödeme yapmayı unuttum, etleri çalmadım."

Kaynak: Sabah