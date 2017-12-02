Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Cengiz Can yönetimindeki 48 E 0752 plakalı otomobil, Fethiye - Antalya karayolu Çobanlar mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 3 metrelik şarampole yuvarlandı. Taklalar atan araçta bulunan Can araç altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Seydikemer Belediyesi’nde çalıştığı öğrenilen Can’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, Fethiye Bölge Trafik Ekipleri ile Seydikemer ilçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler olay yerinde başka kaza yaşanmaması için tedbirler aldı. Kaza ile ilgi soruşturma sürüyor.