Edinilen bilgiye göre, Cengiz Can yönetimindeki 48 E 0752 plakalı otomobil, Fethiye - Antalya karayolu Çobanlar mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 3 metrelik şarampole yuvarlandı. Taklalar atan araçta bulunan Can araç altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Seydikemer Belediyesi’nde çalıştığı öğrenilen Can’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, Fethiye Bölge Trafik Ekipleri ile Seydikemer ilçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler olay yerinde başka kaza yaşanmaması için tedbirler aldı. Kaza ile ilgi soruşturma sürüyor.
Muğla'daki kazada 1 kişi hayatını kaybetti
02.12.2017 - 12:06 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 12:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvalanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Cengiz Can yönetimindeki 48 E 0752 plakalı otomobil, Fethiye - Antalya karayolu Çobanlar mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 3 metrelik şarampole yuvarlandı. Taklalar atan araçta bulunan Can araç altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Seydikemer Belediyesi’nde çalıştığı öğrenilen Can’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler : muğla,muğla kaza,trafik kazası,haberler,
524288 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524288.aspx
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