Alınan bilgiye göre, Mustafa Ç. idaresindeki 52 AS 170 plakalı kamyonet, Madendüzü Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Rafet Ort'a (70) çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ort'un hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Ordu'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam öldü
02.12.2017 - 12:13 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : ordu,kaza,haberler,
524289 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524289.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER