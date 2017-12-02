Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mustafa Ç. idaresindeki 52 AS 170 plakalı kamyonet, Madendüzü Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Rafet Ort'a (70) çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ort'un hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.