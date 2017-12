Türkiye Gazetesi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, uyuşturucu tacirlerinin denedikleri her türlü uyuşturucu sevkiyatının önüne geçerken, önceki gün yapılan operasyonda yaşlı kadınların bu gibi olaylara kullanılması uyuşturucu tacirlerinin her yolu denediğini gözler önüne serdi. Şehirlerarası yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan yaşlı kadının beline sarılı 3 kilo eroin bunun son örneği oldu.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 30.11.2017 günü saat 22.10 sıralarında ilimiz üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Diyarbakır yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 2 ayrı yolcu otobüsü kontrol amaçlı durduruldu. Görülen şüphe üzerine araçta yolcu olarak seyahat eden Z.Ş. ve R.B isimli şahıslar üzerinde Cumhuriyet Başsavcılığından alınan adli arama kararına istinaden yapılan aramalarda, Z.Ş. isimli şahsın bel kısmına sarılı vaziyette toplam daralı ağırlığı 3 kilo 28 gram uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildi. Diğer otobüste seyahat eden Ö.Y. isimli şahsın eşyalarında yapılan aramada şampuan kutusu içerisine gizlenmiş vaziyette 6 parça halinde toplam daralı ağırlığı 164 gram 10 miligram uyuşturucu ve uyarıcı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Her iki olay ile ilgili yakalanan Z.Ş, R.B. ve Ö.Y. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 01.12.2017 tarihinde mevcutlu olarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.