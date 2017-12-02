Olay, 23 Kasım'da merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi'nde meydana geldi. 10 yıl önce görücü usulüyle Serkan Taciroğlu ile evlenen Dilet Taciroğlu'nun bu beraberlikten engelli bir çocuğu oldu. 2 yıl önce çocukları ölünce, baba Serkan Taciroğlu alkol ve uyuşturucuya başladı. 5 ay önce eşinden ayrılmak isteyen kadın, mahkemeye giderek boşanma davası açtı. Evi terk ederek ailesinin yanına giden kadını tehdit eden, Serkan Taciroğlu'ha mahkeme 1 ay uzaklaştırma cezası verdi. Olay günü Serkan Taciroğlu sokakta yalnız yürürken, eşinin eve dönmesi için dövdü. Yerde sürüklediği kadın karşı koyunca onu 9 yerinden bıçakladı. 'Burası sana mezar olacak' diye bağıran Serkan Taciroğlu, kan kaybeden kadının başında ölmesini bekledi. Hastanede tedavi gören kadın, erkek kardeşinin yanına sığındı. Serkan Taciroğlu ile olaydan 9 gün sonra yakalandı. Sağlık kontrolüne getiren koca, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.