Alınan bilgilere göre; Söğüt-Bozüyük karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Ferhat E. yönetimindeki 11 TD 483 plakalı kamyonet Alibeyköy mevkiine geldiğinde geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı, kasasındaki demir çubuklar yola saçıldı. Kazada, sürücü Ferhat E. ve yanında yolcu olarak bulunan Ayhan U. ile Yüksel Ç. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Söğüt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bilecik'te feci kaza, yaralılar var
02.12.2017 - 14:08 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Etiketler : bilecik,trafik kazası,haberler,
524309 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524309.aspx
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