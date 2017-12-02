Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre; Söğüt-Bozüyük karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Ferhat E. yönetimindeki 11 TD 483 plakalı kamyonet Alibeyköy mevkiine geldiğinde geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı, kasasındaki demir çubuklar yola saçıldı. Kazada, sürücü Ferhat E. ve yanında yolcu olarak bulunan Ayhan U. ile Yüksel Ç. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Söğüt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.