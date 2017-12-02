Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü’de Karasait Mahallesi Numan Özdemir Sokak'ta bir evde yaşayan Ramzi ve Mustafa Çoban kardeşler, kış hazırlıkları kapsamında evlerine ait odunlukta motorlu testere ile odun kesmeye başladı. İki kardeşten Remzi Çoban, odun keserken bir anlık dikkatsizlik sonucu elinden sıyrılan testerenin boynunu kesmesi sonucu ağır yaraladı. Kardeşinin yardımıyla önce Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Remzi Çoban, durumunun ağır olması nedeniyle Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Emniyet olayla ilgili soruşturma başlattı.