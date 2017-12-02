Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında otogar önünde meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir'in Bandırma ilçesine seyir halinde olan Bulgaristan uyruklu Dame isimli şoförün kullandığı SR 1840 AB plakalı tırın otogar önünde lastiği patladı. Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçti. Bu sırada karşı şeritte seyir halinde olan Kaldırımbaşı Köyü Muhtarı Nazif Bilgin'in kullandığı 17 LH 954 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada tırın altına aldığı otomobilin sürücüsü Nazif Bilgin olay yerinde hayatını kaybetti. Makedonya'dan Antalya'ya gitmekte olan tırda bulunan Ludge ve Dame isimli yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

