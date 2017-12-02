Edinilen bilgilere göre Kızıltepe ilçesi Doyuran Mahallelisinde akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Aileler arasında çıkan kavgada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Necmettin Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 3 yaralı ise Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kavgada yaralanan B.K., N.K. ve C.K.'nın tedavilerinin sürdüğü belirtilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'de akrabalar birbirine girdi, 1 kişi öldü 3 kişi de yaralı
02.12.2017 - 14:57 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.
Etiketler : mardin,kavga,akraba kavgası,
524317 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524317.aspx
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