Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre Kızıltepe ilçesi Doyuran Mahallelisinde akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Aileler arasında çıkan kavgada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Necmettin Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 3 yaralı ise Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kavgada yaralanan B.K., N.K. ve C.K.'nın tedavilerinin sürdüğü belirtilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.