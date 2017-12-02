Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Benusen Mahallesi’nde bulunan ilkokula EYP'li saldırı yapıldı. Olay, bugün saat 15.15 sularında 208 sokakta yer alan Turgut Özal İlkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce okula bir adet EYP atıldı. Bahçe duvarının hemen önüne düşen EYP, büyük bir şiddetle patladı. Patlamada ölen veya yaralanan olmazken, saldırgan ara sokaklardan kaçarak izini kaybettirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerini güvenlik çemberine alarak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.