Merkeze bağlı Küçükçayır köyü Delaller Mahallesi'nde Necmettin  Delal'in kullandığı 34 GP 9098 plakalı kamyonet, geri manevra sırasında uçuruma  yuvarlandı.
 
Araçta bulunan 9 yaşındaki  Bünyamin Delal yaşamını yitirirken, sürücü  Necmettin Delal ise yaralandı. Delal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve  Araştırma Hastanesine kaldırıldı.