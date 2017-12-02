Merkeze bağlı Küçükçayır köyü Delaller Mahallesi'nde Necmettin Delal'in kullandığı 34 GP 9098 plakalı kamyonet, geri manevra sırasında uçuruma yuvarlandı.
Araçta bulunan 9 yaşındaki Bünyamin Delal yaşamını yitirirken, sürücü Necmettin Delal ise yaralandı. Delal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
02.12.2017 - 17:03 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize'de kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, amcası yaralandı.
Merkeze bağlı Küçükçayır köyü Delaller Mahallesi'nde Necmettin Delal'in kullandığı 34 GP 9098 plakalı kamyonet, geri manevra sırasında uçuruma yuvarlandı.
Etiketler : rize,trafik kazası,
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