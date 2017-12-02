Alınan bilgiye göre, Harran Kalesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mahmut Uludağ, nöbette tuttuğu sırada Ö. K'nin silahlı saldırısına uğradı. Ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırılan Uludağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ö. K. Akçakale Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi öldü
02.12.2017 - 16:44 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 16:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir güvenlik görevlisi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : şanlıurfa,haberler,güvenlik görevlisi,silahlı saldırı,
524342 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524342.aspx
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