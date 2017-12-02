Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Harran Kalesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mahmut Uludağ, nöbette tuttuğu sırada Ö. K'nin silahlı saldırısına uğradı. Ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırılan Uludağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ö. K. Akçakale Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.