Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Torbalı ilçesinde pazardan dönen kadınları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.Ali Öksüzer'in kullandığı, Bayındır Belediyesine ait 35 E 7241 plakalı minibüs, iddiaya göre sürücüsünün Torbalı ilçesi Mermerciler mevkisinde tali yoldan önüne çıkan bir araca çarpmamak için yönünü değiştirince devrildi.Kazada, sürücü Öksüzer ile 9'u kadın 10 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Torbalı ve Gaziemir'deki çeşitli hastanelerde ayakta tedavi edildi.Bayındır Doğal Ürünler Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınların belediyenin sağladığı minibüsle Karabağlar ilçesi Hatay semtindeki pazara gittiği, kazanın Bayındır'a dönüş yolunda gerçekleştiği öğrenildi.