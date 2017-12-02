Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele polis ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda toplamda 1 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 39 yaşındaki Mustafa K. ile uyuşturucu satıcılığına aracılık ettiği tespit edilen 28 yaşındaki Numan K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Mustafa K.'nın döner salonunda baskın yapan narkotik timleri, işyerinde sevkiyat amaçlı saklanan iki ayrı poşet halinde 1 kilo 287 gram gubar esrar maddesi ele geçirdi. Ayrıca operasyon kapsamında kullanıcı olarak tespit edilen şahıslardan 3 paket esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

