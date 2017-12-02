Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Karadon 1. Durak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LZ 1033 plakalı araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 67 LK 905 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.