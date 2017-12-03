Ankara'da Çeçenistan İçkerya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu işadamı Medet Ünlü'nün ofisinde öldürülmesine ilişkin 4 yıldır aranan şüpheli Alanya'da yakalandı.Alanya'da Mahmutlar Mahallesi'nde jandarma ekiplerince şüpheli hareketleri üzerine durdurulan Ömer P. (27) adlı kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Üzerinde taşıdığı Fuat H. isimli kimliğin sahte olduğunun tespiti üzerine zanlı gözaltına alındı.
Karakoldaki ifade işlemlerinin ardından gerçek kimliğinin Ömer P. olduğu tespit edilen zanlının Çeçenistan İçkerya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu iş adamı Medet Ünlü'nün 22 Mayıs 2013'te Ankara'daki ofisinde öldürülmesi olayının şüphelisi olarak arandığı belirlendi."Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli Ömer P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.